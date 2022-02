Il prossimo 9 febbraio Samsung solleverà ufficialmente il sipario sulla famiglia Galaxy S22. La nuova serie di smartphone flagship sarà composta da tre device, la versione base, quella Plus ed infine la Ultra.

In attesa di poter seguire il keynote che si terrà tra poco meno di due giorni, alcune nuove indiscrezioni hanno cercato di anticipare le ultime informazioni sui device. Il report rilasciato da ETNews ha svelato il prezzo di lancio di tutti e tre i dispositivi, almeno per quanto riguarda la Corea del Sud.

Le pre-registrazioni per tutti i Galaxy S22 inizieranno il 14 febbraio mentre i pre-ordini il 21 febbraio. Samsung inizierà le spedizioni dei terminali agli utenti a partire dal giorno 25 dello stesso mese.

Per quanto riguarda la versione base del Galaxy S22, il prezzo di partenza in Corea del Sud sarà di 999.900 KRW pari a circa 800 euro. Il Galaxy S22+, invece, partirà da 1.199.000 KRW pari a circa 990 euro. Per entrambi i modelli i prezzi fanno riferimento alla variante da 128GB mentre la versione da 256GB il prezzo non è ancora stato svelato.

Il flagship della famiglia, il Galaxy S22 Ultra, avrà un prezzo di partenza pari a 1.452.000 KRW pari a circa 1.200 euro per la versione da 256GB. La variante da 512GB partirà da circa 1.300 euro mentre non è stato indicato il prezzo per la versione da 1TB. Tutte queste varianti dovrebbero includere anche la S Pen per utilizzare il device Samsung come se fosse un Galaxy Note.

A giudicare da queste informazioni, possiamo dire che Samsung ha aumentato i prezzi di riferimento anche in madrepatria. Il motivo principale è da ricercare nella crisi dei chip che ha caratterizzato un aumento generale dei prezzi per le aziende e quindi per i consumatori.