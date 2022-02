Le offerte del volantino Comet lasciano davvero a bocca aperta tutti gli utenti, all’interno della campagna promozionale si possono trovare occasioni molto interessanti, con prezzi abbordabili e pronti a far risparmiare ognuno di noi.

Spendere poco è possibile sia nei negozi che direttamente online sul sito ufficiale, dovete infatti sapere che gli stessi prezzi sono stati attivati anche sull’e-commerce aziendale, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi (solo nel caso in cui la spesa fosse superiore ai 49 euro).

Comet: le offerte sono tra le migliori del momento

Splendidi “Sconti d’Amare” vi attendono da Comet fino al 16 febbraio, sono disponibili innumerevoli prodotti a prezzi decisamente abbordabili, i quali sono pronti per accogliere un numero sempre crescente di utenti. Osservando da vicino i prezzi attivati per la telefonia mobile, notiamo ad esempio la presenza di Apple iPhone 13 a soli 829 euro, come anche Motorola Edge 30 a 599 euro, Vivo V21 a soli 349 euro, Galaxy Z Flip3 a 799 euro, Galaxy S21 FE 5G a 599 euro e Oppo reno6 Pro a 699 euro, parlando della fascia alta.

Non mancano all’appello soluzioni decisamente più economiche, come Xiaomi Redmi 9C, Redmi 9AT, Oppo Find x3 Lite, Galaxy A12, Xiaomi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Vivo Y33s, Vivo Y21s e altri ancora. Se volete scoprire da vicino l’ottimo volantino di Comet, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate inserite a questo indirizzo.