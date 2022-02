La nuova campagna promozionale pensata in questi giorni da Trony è assolutamente incredibile, rappresenta la perfetta occasione per risparmiare, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale del prodotto che l’utente deciderà di acquistare.

Il volantino parte proprio da quest’idea, estendendo al massimo il proprio dominio nei vari negozi in Italia, dovete infatti ricordarvi che tutti gli acquisti sono effettuabili senza vincoli sul territorio nazionale, in termini almeno regionali o di appartenenza dei soci. Ogni acquisto, ad ogni modo, prevede la possibilità di godere di una garanzia di 24 mesi, affiancata dalla variante no brand per la sola telefonia mobile.

Premete qui ed iscrivetevi al canale Telegram, potrete ricevere codici sconto Amazon gratis in esclusiva.

Trony: spettacolari offerte vi attendono gratis

Sconti fissi per tutti gli utenti da Trony, con la nuova campagna promozionale gli utenti hanno la certezza di essere tra i primi a risparmiare, senza mai dover limitare le scelte a specifici prodotti. Dovete sapere, infatti, che il meccanismo corrente non potrebbe essere più vario, infatti basterà recarsi in negozio, scegliere tutto ciò che si desidera, e poi recarsi in un secondo momento in cassa.

A questo punto, gli addetti al punto vendita provvederanno a scontare immediatamente, prestate attenzione non parliamo di buoni postumi o di rimborsi, una cifra prestabilita, direttamente proporzionale al livello effettivamente raggiunto. I tagli da superare sono 300, 600, 1200, 2400 e 4600 euro, per ricevere in cambio 30, 60, 100, 250 e 550 euro di sconto fisso. Se volete conoscere la campagna promozionale, potete comunque decidere di fare affidamento sulle pagine che trovate a questo link.