TechInsider, precedentemente noto come Snoopytech, ha pubblicato un collegamento a quella che sembra essere la pagina di preordine del Galaxy S22 su Twitter. Sembra essere il sito Web polacco e sembra indicare che, almeno in Polonia, Samsung regalerà Galaxy Buds Pro neri come omaggio durante il periodo di preordine.

Il sito web sembra anche rivelare che solo il Galaxy S22 Ultra sarà disponibile il 25 febbraio, con le altre due varianti in arrivo l’11 marzo. I preordini inizieranno il 9 febbraio, momento in cui i dispositivi verranno introdotti insieme al Galaxy Serie Tab S8, recentemente avvistata.

Galaxy S22: il device è previsto per il 9 febbraio

Nel frattempo, Samsung ha iniziato ad accettare prenotazioni per i telefoni, che ti faranno guadagnare un credito di 50 euro e alcuni incentivi unici che saranno svelati il ​​giorno del lancio. Le immagini e i dettagli sulla pagina confermano anche le speculazioni precedenti, come le cornici simmetriche del Galaxy S22 e S22 Plus e il design simile al Note 20 dell’S22 Ultra e la S Pen integrata.

Sono anche coerenti con le previsioni secondo cui i telefoni, o almeno il Galaxy S22 Ultra, includerebbero una fotocamera di livello professionale e una fotografia notturna superiore, che presumibilmente sarà abilitata da pixel più grandi in grado di catturare più luce. Resta da vedere se questo renderà lo smartphone il più grande telefono fotografico del 2022.

La serie sarà alimentata da CPU a 4 nm, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o Samsung Exynos 2200, e includerà un raffreddamento migliorato per stare al passo con lunghe sessioni di gioco. La variante più costosa, l’S22 Ultra da 6,8 pollici, avrebbe una batteria da 5.000 mAh. Si ritiene che il Galaxy S22 Plus da 6,6 pollici abbia una batteria da 4.500 mAh, mentre il modello base da 6,1 pollici avrà una batteria da 3.700 mAh.

La perdita di oggi conferma anche i rapporti secondo cui tutte e tre le versioni saranno disponibili in nero, bianco e verde. L’Ultra sarà disponibile solo in Borgogna, mentre le altre due varianti saranno disponibili anche in Oro Rosa.