Google Messaggi sta ricevendo un aggiornamento visivo, con un cassetto di navigazione ispirato a Gmail che migliora l’esperienza di chat sui telefoni Android, almeno per quelli nel programma beta.

Pochi giorni dopo che 9to5Google ha identificato le modifiche, il nuovo look ha iniziato a emergere nella versione beta più recente di Messaggi. Il beta test della funzionalità è stato ora scoperto dallo stesso sito e offre un menu ‘hamburger’ della vecchia scuola, come promesso.

Messaggi: l’app di Google ha un nuovo menu

Nel nuovo design, il menu a tre punti che prima era presente nell’angolo in alto a destra dell’app è scomparso. Messaggi, d’altra parte, ha sostituito quella funzione con un menu hamburger sul lato opposto dell’app. Ha le stesse opzioni di base di prima, come “Messaggi”, “Speciali”, “Archiviati” e “Spam e banditi”. Le opzioni di abbinamento del tema e del dispositivo si trovano in un’area separata nella parte inferiore del menu.

Tutte queste impostazioni ora si trovano all’interno del menu a tre punti nella versione corrente di Messaggi, rendendo quella parte un po’ occupata. Se preferisci il metodo organizzativo tradizionale di Google, il passaggio al cassetto di navigazione potrebbe essere intrigante. È uno sviluppo strano dato che Google ha recentemente eliminato questo stile di interfaccia, in particolare nel Play Store, a favore delle schede.

Insieme al pannello di navigazione retrò, è arrivata l’integrazione di Google Foto con Messaggi, originariamente apparsa nel novembre dello scorso anno. Questa funzione consente di inviare film con una qualità superiore rispetto agli MMS tramite l’app. Dovrai accedere al tuo account Google per farlo. Di conseguenza, ha senso che Google sostituisca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra con un selettore di account per indicare il tuo account Foto sincronizzato.