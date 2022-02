Sappiamo praticamente tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Samsung Galaxy S22. Ci stiamo avvicinando rapidamente alla presentazione ufficiale. L’evento è previsto per il 9 febbraio. Il team di Samsung è al lavoro in vista dell’evento, ha lanciato la nuova campagna “Tiger in the City” per pubblicizzare l’abilità di imaging dei telefoni in condizioni di scarsa illuminazione.

La società ha esposto cartelloni pubblicitari in 3D a New York, Londra, Dubai, Kuala Lumpur e Seoul, dando vita a una tigre virtuale che “rugge”. Nel suo annuncio, Samsung afferma che la tigre 3D ha lo scopo di mostrare i miglioramenti che i suoi prossimi smartphone offriranno in scenari con poca illuminazione. La campagna si ispira all’anno della tigre in Cina, Giappone, Corea e molti altri paesi del sud-est asiatico. Negli annunci, Samsung fa un confronto tra la tigre e la “potente visione notturna e colori vividi” del Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22: nuova campagna pubblicitaria in vista di un nuovo evento

Un rapporto di qualche settimana fa affermava che Samsung sta puntando a combattere Apple come una “Tigre”, usando la parola come acronimo per descrivere la sua strategia per il 2022. L’azienda vuole diventare il marchio numero uno in tutte le sue categorie di prodotti. Punta a migliorare la sua quota di mercato nel segmento premium, ridurre il divario con Apple, espandersi ulteriormente con prodotti come gli auricolari wireless e stabilire nuovi record.

Per garantire prestazioni ottimali, Samsung potrebbe utilizzare i miglioramenti ISP e AI/ML nei chip Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen 1. Nonostante la massiccia campagna pubblicitaria già in corso, i consumatori dovranno aspettare un po’ per l’arrivo del nuovo dispositivo. Pare che l’S22 Ultra sarà in vendita subito dopo l’evento del 9 febbraio, mentre per Galaxy S22 e S22+ bisognerà aspettare marzo.