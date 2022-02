I vari operatori telefonici cercano sempre di contrastarsi e di attirarsi attorno quanti più clienti possibile. Il noto operatore telefonico WindTre, in particolare, ha deciso di proporre ad alcuni suoi ex clienti un’offerta mobile molto allettante con 100 GB di traffico dati.

WindTre propone ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione di un’offerta mobile con 100 GB

Secondo quanto è emerso in queste ore, l’operatore telefonico arancione proporrà ad alcuni suoi ex clienti un’offerta di rete mobile con 100 GB di traffico dati da utilizzare per navigare con tranquillità. Nello specifico, si tratta dell’offerta denominata WindTre GO 100 Flash+ e sarà attivabile dagli interessati soltanto fino al prossimo 10 febbraio 2022.

In questo caso, l’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese e, oltre ai 100 GB, include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 200 SMS verso tutti. Tuttavia, si tratta in questo caso di un’offerta personalizzabile e per questo motivo il prezzo può variare da cliente a cliente. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato da WindTre ai suoi ex clienti.

“Offerta Flash! 100 Giga, 200 SMS e minuti illimitati a 8,99E/mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi fino al 10/02. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100flpl”.

Oltre a questa offerta, l’operatore telefonico sta proponendo anche altre offerte sempre dal prezzo conveniente. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta denominata WindTre GO 100 Star Plus che ha un costo mensile di 7,99 euro, oppure c’è anche l’offerta WindTre GO 100 Special Plus a 9,99 euro al mese.