L’operatore telefonico WindTre propone molto spesso alcune iniziative davvero vantaggiose rivolte soprattutto a tutti i suoi clienti di rete fissa. Tra le ultime novità proposte dall’operatore, in particolare, c’è l’offerta di rete mobile WindTre MIA Unlimited x Super Fibra a dei prezzi speciali.

WindTre MIA Unlimited x Super Fibra a dei prezzi super speciali per i clienti di rete fissa

I vantaggi per chi ha già attiva un’offerta di rete fissa del noto operatore telefonico arancione sono davvero molti. Come già accennato, in particolare, in queste ultime ore WindTre ha inoltre deciso di proporre per questi clienti l’offerta di rete mobile WindTre MIA Unlimited x Super Fibra a dei prezzi davvero convenienti.

Si tratta di prezzi personalizzati che partono da un minimo di soli 3,99 euro al mese e che arrivano ad un massimo di 6,99 euro al mese. In caso si scelga di aderire a questa iniziativa, il costo mensile sarà addebitato direttamente in fattura e non sarà previsto alcun costo di attivazione.

Con l’offerta WindTre MIA Unlimited x Super Fibra i clienti potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 100 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati. In questo caso, però, per i clienti con attiva l’offerta di rete fissa i giga sono pressoché illimitati.

Vi ricordiamo che per il momento questa offerta mobile sarà attivabile soltanto fino al prossimo 21 febbraio 2022. Oltre a questo, ricordiamo che potranno attivarla soltanto gli intestatari dell’offerta di rete fissa e attivando soltanto una nuova scheda SIM oppure, in alternativa, passando il proprio numero da un altro operatore telefonico.