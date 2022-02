L’applicazione di messaggistica più usata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, l’app powered da Meta è infatti la piattaforma che vanta il maggior numero di accounts attivi, parliamo di oltre 2 miliardi di utenti, conquistati negli anni grazie ai servizi sempre al passo coi tempi e facilmente utilizzabili.

La campagna di aggiornamenti è infatti molto importante, talmente tanto che Facebook ha dedicato a WhatsApp un apposito team di sviluppo che sembrerebbe non andare mai in vacanza, dopo una lunga serie di aggiornamenti infatti, presto ne arriverà un nuovo molto atteso e di cui si parla addirittura dalla scorsa estate, parliamo delle reazioni ai messaggi, un po’ come quelle che sono presenti già in messenger.

Le info raccolte da WhatsApp Beta Info

Sostanzialmente le reazioni ai messaggi sono in dirittura di arrivo, nella prossima versione di WhatsApp potremo probabilmente vederle e adoperarle, in rete stanno infatti circolando numerosi screenshot che ci consentono di ammirarle e capire come saranno strutturate.

Ovviamente come prevedibile le maggiori info arrivano dai ragazzi di WABetaInfo, i quali ci hanno mostrato come la funzione a cui WhatsApp ormai lavora da quasi se non oltre sei mesi è quasi pronta all’arrivo, molto presto infatti gli utenti potranno rispondere e reagire ai messaggi tramite sei emoji: il pollice in su, il cuore, la faccia con lacrime di gioia, la faccia con la bocca aperta, la faccia piangente e le mani giunte, emoji che una volta selezionate, appariranno in piccolo nell’angolo vicino il margine del messaggio, in pieno stile Messenger.