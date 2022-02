Tantissimi prodotti sono in forte riduzione di prezzo da Coop e Ipercoop, il volantino avvicina molti utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, garantendo difatti prezzi decisamente più bassi del normale, con enormi possibilità di risparmio e di guadagno.

L’unico modo per poter fruire delle ottime riduzioni di prezzo, consiste sostanzialmente nel recarsi in negozio, dovete infatti sapere che le stesse occasioni non sono state attivate online sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia. Indipendentemente da ciò, è bene ricordare che i prezzi comprendono anche la garanzia di 2 anni, e la possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi (nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro).

Coop e Ipercoop: scoperti nuovi sconti da non perdere

Coop e Ipercoop permettono a tutti gli utenti di scoprire alcune delle migliori occasioni del periodo, nella maggior parte dei casi legate alla fascia medio-bassa della telefonia mobile. Un chiaro esempio è il Samsung Galaxy A32, viene proposto alla modica cifra di 229 euro, pur avendo comunque specifiche tecniche di alto livello. Parliamo infatti di un display da 6,4 pollici di diagonale, affiancato da un comparto fotografico capitanato da un sensore da 64 megapixel, nonché il chip NFC.

Gli utenti che invece vogliono spendere ancora meno, potranno fare affidamento su una selezione di prodotti ad un prezzo non superiore ai 169 euro, quali sono realme 8i, Motorola Moto E40 o anche Galaxy A03s. Se volete scoprirli da vicino, premete qui.