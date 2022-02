IPTV: retata da 500.000 persone in Italia, la Guardia di Finanza multa tutti

La TV a pagamento risulta fondamentale oggi sia per gli adulti che per i ragazzi in generale. Anche i bambini trovano del loro meglio all’interno di determinate situazioni, soprattutto in merito ai cartoni animati o a qualche film molto interessante. Ecco però che si diffonde sempre la solita problematica, quella della pirateria che ormai detiene la leadership assoluta. Le IPTV sono sempre più diffuse e riescono a portare via tanti clienti ai grandi licenziatari.

IPTV: sono arrivate tante novità, la Guardia di Finanza blocca 500.000 persone in Campania

Come riportato dei principali organi informativi, la Guardia di Finanza sarebbe venuta a capo di una folta rete pirata. Ben 500.000 persone utilizzavano infatti abbonamenti illegali attraverso una piattaforma sita in Campania. Ora tutti saranno montati con una sanzione minima da 1000 €.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.