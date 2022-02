Bloodborne è finalmente arrivato su PC, più o meno. I fan del roguelike FromSoftware del 2015 hanno chiesto un porting per PC. Alla fine, le loro suppliche hanno ricevuto risposta con un ‘demake’ gratuito per PSX.

Lilith Walther, la sviluppatrice del demake, ci ha lavorato per 13 mesi e ha ricevuto molto interesse sia dagli appassionati di PS1 che dai fan di Bloodborne. Il gioco ha già una sua categoria Twitch, con oltre 25.000 persone che si sintonizzano in questo momento per vedere il risultato tecnico di uno dei migliori giochi dell’era PS4.

Bloodborne PSX è disponibile gratuitamente

Non si sa quanto dell’originale Bloodborne Walther abbia incorporato, ma sembra che solo la prima zona del gioco, Yharnam, sia stata ricreata correttamente. Nonostante il fatto che questo demake non copra il gioco completo, i giocatori possono comunque avere un’esperienza Bloodborne a tutto tondo. Puoi affrontare sia la Bestia Chierica che Padre Gascoigne, forse i nemici più difficili del gioco, e allo stesso tempo impegnarti in uno degli incontri estremamente brutali di Hunter NPC.

Bloodborne PSX è una bellissima avventura che ricrea le atmosfere del titolo originale. Il filmato di apertura corrisponde esattamente alla sua versione PS4 e molti piccoli dettagli sono stati trasferiti con cura. In un’intervista con Kotaku, Walther ha dichiarato di essere stata influenzata da demake realizzati dai fan come la versione NES di Breath of the Wild e che Bloodborne è stato rilasciato un paio di generazioni di piattaforme troppo tardi per lei.

‘Ho sempre pensato che i giochi Soulsborne avessero un’atmosfera vintage’, ha detto Walther a Kotaku.