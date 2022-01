Una nuova interfaccia utente per l’aggiunta di brani alle playlist è stata aggiunta alle applicazioni mobili di YouTube Music come parte dell’aggiornamento più recente. La funzione era precedentemente disponibile solo sull’app online. È ancora in fase sperimentale e non è stato ancora ampiamente implementato nel pubblico dominio.

Sui dispositivi Android e iOS oggi, la scheda ‘Aggiungi a playlist’ è equamente divisa tra ‘Playlist recenti’ e ‘Tutte le playlist’, con ‘Playlist recenti’ che è la più importante. Inizialmente, otterrai un semplice elenco delle tue canzoni, con un pulsante ‘Nuova playlist’ in basso a destra.

YouTube Music: l’aggiornamento non è ancora disponibile per tutti

Questo nuovo design utilizza un carosello per l’area ‘Recenti’ e mostra le copertine delle playlist, nonché la quantità di brani presenti in ciascuna playlist. Anche se ‘Tutte le playlist’ è ancora solo un elenco, ora hai una grafica che ti aiuta a distinguere tra le tue diverse raccolte. ‘Nuova playlist’ su YouTube Music ti consente di vedere più playlist durante la riproduzione.

Negli ultimi mesi, YouTube Music è stato disponibile come un’app Web progressiva, e questo è più o meno lo stesso di quell’esperienza. Oltre ad essere conveniente, la coerenza tra le piattaforme rende inevitabile questa implementazione. Finora, almeno due utenti hanno segnalato di aver visto questo nuovo pulsante ‘Aggiungi alla playlist’. Non è ancora ampiamente disponibile e ci sono state lamentele per alcuni comportamenti durante le prime fasi del suo rilascio.

Al momento la società non ha dichiarato con esattezza quando intende rilasciare questa funzione, ma se è già stata testata crediamo che non ci vorrà molto. Dunque, speriamo che gli utenti potranno utilizzare questa funzione molto presto.