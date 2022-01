Il 2022 ha portato ad una tornata generalizzata di aumenti sui prezzi. Nel corso di queste settimane, ci sono ulteriori costi extra anche per i clienti di Vodafone. In linea con le sue costanti rimodulazioni sui prezzi delle tariffe, il gestore inglese ha deciso di modificare il prezzo di una ricaricabile come la Special 50 Giga.

Vodafone, anche per Special 50 Giga arrivano i rincari

La promozione Special 50 Giga rappresenta una delle migliori iniziative legate alla portabilità del numero da altro gestore. Il ticket per i clienti prevede consumi senza limiti e prezzo molto conveniente.

I clienti che hanno attivato nei mesi scorsi la Special 50 Giga sono destinati ad aumentare di 2 euro ogni trenta giorni. Il prezzo si issa a 9,99 euro in caso con il precedente listino fissato a 7,99 euro. Il costi invece è di 8,99 euro con la tariffa precedente fissata a 6,99 euro.

Nonostante gli aumenti sui costi, non sono previste compensazioni da parte di Vodafone per le soglie di consumo. Ciò significa che per questa ricaricabile sono ancora previste chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione di rete con il 4G.

Gli abbonati che hanno attivato in passato la Special 50 Giga dovranno quindi prevedere un rincaro sui prezzi. Una garanzia è invece prevista per chi attiva ex novo una SIM Vodafone. Il gestore riserva a costoro un costo bloccato nei primi sei mesi. Per la Special 50 Giga così come per le promozioni low cost del provider non sono quindi previste rimodulazioni nel primo semestre di abbonamento.