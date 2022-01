Da diversi giorni non si parla d’altro: offerte strepitose starebbero pervenendo dei colossi dell’elettronica. Unieuro è uno dei più attivi sul territorio è forse il più interessante dal punto di vista sia dei prezzi che della disponibilità dei dispositivi stessi.

Bisogna però stare molto attenti visto che alcuni truffatori avrebbero preso la palla al balzo. Sarebbe stata creata una truffa che consisterebbe in un messaggio molto particolare. Questo farebbe credere che il colosso stia regalando i suoi smartphone gratis tramite un link molto particolare che dovrebbe ricondurre al sito. In realtà non è altro che un fake che vi porterà a sottoscrivere abbonamenti a pagamento.

Unieuro in difficoltà con la nuova truffa, ecco la vera descrizione che trovate sul sito reale

Se volete avere la conferma di essere sul sito reale di Unieuro, basta scorrere in basso e cercare la descrizione che stiamo per annotare a seguire. Sul sito fake infatti non sarà presente, rappresentando dunque una vera e propria discriminante per scoprire l’inganno.

“Sullo store potrai trovare moltissime offerte sull’elettronica in continuo aggiornamento per venire incontro alle esigenze più disparate: per quanto riguarda l’assortimento possiamo dire di essere uno dei migliori negozi di elettronica online, dove i nostri clienti possono fare shopping in totale sicurezza e comodità.

Una delle categorie più ricche è senza dubbio quella degli smartphone: sullo store di Unieuro è infatti possibile trovare le migliori offerte sui nuovi smartphone, approfittare delle diverse promozioni in corso e aggiudicarsi un nuovo e fiammante smartphone a poco prezzo effettuando l’acquisto direttamente da casa propria. Perfetto complemento agli smartphone sono poi i tablet: su Unieuro.it potrai trovare moltissimi tablet sottocosto e scegliere il modello che meglio può andare a complementare il tuo smartphone.”