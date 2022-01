Unieuro shock: smartphone gratis per tutti nella promo assurda, il messaggio corre

Unieuro si ritrova suo malgrado al centro di una nuova truffa che addirittura starebbe parlando della concessione da parte del colosso di alcuni smartphone gratuiti. Chiaramente tutto ciò non può accadere, nonostante le offerte dell’azienda siano davvero ottima e forse le migliori sul mercato. Il nuovo messaggio di ricondurrà all’interno di un sito Fake, sul quale attiverete inconsapevolmente degli abbonamenti a pagamento. Qui in basso ci sono le descrizioni utili per non farvi cadere nel tranello.

Unieuro: sul sito ufficiale la descrizione reale è questa, se non la vedete non fidatevi assolutamente

Questa qui in basso è la descrizione ufficiale che trovate all’interno del sito Unieuro. Nel sito fake al quale i truffatori riconducono mediante il link nel testo, non troverete una descrizione del genere. Servirà quindi come discriminante per riuscire ad evitare di essere truffati.

“Sullo store potrai trovare moltissime offerte sull’elettronica in continuo aggiornamento per venire incontro alle esigenze più disparate: per quanto riguarda l’assortimento possiamo dire di essere uno dei migliori negozi di elettronica online, dove i nostri clienti possono fare shopping in totale sicurezza e comodità.

Una delle categorie più ricche è senza dubbio quella degli smartphone: sullo store di Unieuro è infatti possibile trovare le migliori offerte sui nuovi smartphone, approfittare delle diverse promozioni in corso e aggiudicarsi un nuovo e fiammante smartphone a poco prezzo effettuando l’acquisto direttamente da casa propria. Perfetto complemento agli smartphone sono poi i tablet: su Unieuro.it potrai trovare moltissimi tablet sottocosto e scegliere il modello che meglio può andare a complementare il tuo smartphone.”