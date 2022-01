Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico TIM ha aggiornato le sue offerte di rete mobile attivabili online. In particolare, sono state aggiornate le offerte TIM Wonder Six e TIM Wonder ed è stata introdotta l’offerta TIM Executive Mobile.

Come già accennato, in queste ore il noto operatore telefonico italiano ha aggiornato le sue offerte della serie Wonder attivabili online e ha aggiunto l’offerta TIM Executive Mobile. Vediamole qui di seguito.

TIM Wonder

L’offerta TIM Wonder è rivolta agli utenti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full. In particolare, sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 70 GB di traffico dati con connettività 4G. Il costo è di 9,99 euro al mese.

TIM Wonder Six

L’offerta TIM Wonder Six è invece rivolta esclusivamente agli utenti provenienti dagli operatori virtuali ho Mobile e LycaMobile. In questo caso sono inclusi 50 GB di traffico per navigare e minuti di chiamate senza limiti verso tutti. Il costo è sempre di 9,99 euro al mese.

TIM Executive Mobile

L’offerta TIM Executive Mobile è un’offerta rivolta principalmente ai nuovi clienti e a chi proviene da Vodafone, Kena Mobile, WindTre e Very Mobile. Qui si avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 50 o 25 GB di traffico dati per navigare (in base al metodo di pagamento selezionato). Il costo è di 15,99 euro al mese.