TIM conferma ufficialmente l’arrivo di nuovi aumenti da febbraio

Qualche giorno fa erano emerse alcune indiscrezioni non proprio rassicuranti per alcuni clienti di TIM. Nel corso delle ultime ore, l’operatore telefonico ha confermato quanto era trapelato: da febbraio 2022 ci saranno degli aumenti su alcune offerte di rete mobile.

TIM conferma ufficialmente l’arrivo di aumenti per alcune offerte di rete fissa

La notizia che era trapelata qualche giorno fa è stata confermata. Come già accennato, infatti, durante la giornata di ieri 17 gennaio 2022 TIM ha comunicato ufficialmente l’arrivo imminente di aumenti sul costo di alcune offerte di rete mobile. L’operatore telefonico, in particolare, ha avvisato gli utenti interessati tramite una campagna SMS. Ecco qui di seguito un esempio.

“Modifica contrattuale: per esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete, dal primo rinnovo a partire dal 28/2 la tua offerta TIM Steel costerà 2 euro in più al mese. Per te Gratis 20 Giga/mese per 1 anno attivabili entro il 28/2 al 409164. Entro il 27/2 puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali nè costi di disattivazione, mantenendo eventuali rateizzazioni o pagando le rate in soluzione unica: compila i moduli ‘cessazione linea’ e ‘diritto recesso’ su tim.it o inviali via PEC a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it o vai nei negozi TIM. Info su on.tim.it/new o al 409164”.

Come detto anche dall’operatore, ai clienti coinvolti verranno offerti 20 giga extra ogni mese per un anno. Nel caso in cui non si volesse più rimanere con TIM, si potrà esercitare il proprio diritto di recesso senza pagare alcun costo di penali o di disattivazione. Per il momento TIM non ha reso noti i nomi delle offerte di rete mobile coinvolte in questi aumenti.