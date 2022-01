Netflix anche in questo 2022 sarà la piattaforma di riferimento per lo streaming televisivo. Dopo le grandi sorprese per la stagione natalizia, nei prossimi mesi il servizio proporrà a tutti gli abbonati interessanti ed attesi titoli come la nuova stagione di Stranger Things o l’ultima stagione di Better Call Saul.

La presenza delle esclusive in campo televisivo si coniuga però con novità certamente non positive per gli abbonati sotto il punto di vista commerciale. Anche Netflix infatti ha previsto una serie di aumenti sui costi.

Netflix, i nuovi prezzi a partire dal 2022

Le rimodulazioni dei prezzi in casa Netflix dovrebbero riguardare ben due dei tre attuali piani di visione. La prima novità per i clienti della tv streaming è legata al servizio Premium. Per tutti coloro che hanno tale ticket attivo, il prezzo mensile sale a 18,99 euro rispetto ai 16,99 euro dei mesi precedenti. I clienti potranno sempre contare sulla visione in contemporanea su quattro dispositivi e sulla presenza della tecnologia 4K UHD.

La seconda novità in termini di costi per i clienti di Netflix riguarda invece il pacchetto Standard. Il prezzo per i clienti che si avvalgono di questo servizio nelle prossime settimane salirà a 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Anche per il pacchetto Standard sono confermati gli attuali servizi garantiti con la visione su due schermi in contemporanea per i contenuti e con la tecnologia del Full HD.

I rincari di prezzo di Netflix entreranno a breve in vigore per tutti gli abbonati con piano già attivo ed anche per i nuovi clienti.