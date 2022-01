Il mese scorso Xiaomi ha presentato ufficialmente la nuova serie di smartphone “Xiaomi 12” ma uno dei modelli più interessanti continua a farsi attendere. La versione “Xiaomi 12 Ultra” non ha ancora fatto la sua comparsa e l’attesa è stata ricca di indiscrezioni che ne hanno rilevato tutti i particolari. Le informazioni più recenti si sono soffermate su quella che sarà la fotocamera presente sul retro del dispositivo.

Xiaomi 12 Ultra avrà una straordinaria fotocamera posteriore!

A offrire le più recenti informazioni sul comparto fotografico dello Xiaomi 12 Ultra è il portale Digital Chat Station, secondo il quale il colosso cinese produrrà il primo dispositivo con fotocamera realizzata in collaborazione con l’azienda Leica.

Lo smartphone, il cui arrivo potrebbe essere più vicino di quanto si pensi, potrebbe sfoggiare una fotocamera posteriore costituita da un modulo circolare più sporgente rispetto alla scocca. All’interno del modulo, sempre in senso circolare, potrebbero essere posizionati i vari sensori. Le specifiche dei sensori che troveranno posto sullo Xiaomi 12 Ultra non sono ancora trapelate ma vi sono già tutti i presupposti per affermare che si tratterà di uno smartphone meritevole soprattutto per la sua qualità fotografica.

Le immagini trapelate in rete ci consentono di osservare quello che potrebbe essere il design complessivo del dispositivo. Lo smartphone, oltre a presentare una parte posteriore interessante, potrebbe avere un ampio display con fotocamera frontale posizionata in un foro centrale. Le cornici sembrerebbero essere ridotte sui lati ma più evidenti nella parte superiore.

Il lancio dello smartphone avverrà tra poche settimane. Il colosso cinese potrebbe annunciare a breve la data di lancio ufficiale.