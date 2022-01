Il colosso tecnologico cinese Xiaomi ha già lanciato i primi telefoni della sua prossima generazione di punta, quindi abbiamo visto lo Xiaomi 12, ma non è stata fatta alcuna conferma ufficiale del modello di fascia più alta. Ciò non significa che Xiaomi 12 Ultra non sia in arrivo; abbiamo sentito abbastanza fughe di notizie e voci per sapere che questo smartphone super elegante arriverà presto.

Gli appassionati di telefoni dovrebbero essere entusiasti di questo nuovo dispositivo poiché Xiaomi lo utilizzerà per evidenziare le migliori specifiche e caratteristiche che il suo team di progettazione ha escogitato.

Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere rilasciato durante i prossimi mesi

Xiaomi Mi 11 Ultra, che è stato rilasciato nel 2021, presentava un grande schermo, tre potenti fotocamere, un secondo display sul retro, un processore rapido e una ricarica rapida. Tuttavia, il prezzo elevato rendeva difficile la vendita a molte persone. Quindi, mentre l’Ultra dell’anno scorso è stato impressionante, non è stato impeccabile e ci sono numerose modifiche che lo Xiaomi 12 Ultra potrebbe fare per guadagnare un punteggio più alto.

Alcuni degli Xiaomi 12 lineup sono già stati rivelati – finora il 12, 12 Pro e 12X – ma stiamo ancora aspettando molti altri membri della lineup, tra cui il 12 Ultra, 12 Lite e, eventualmente, un 12T e 12T Pro. Secondo la sequenza temporale di rilascio del Mi 11, Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere annunciato a marzo o aprile quando il telefono normale verrà rilasciato a livello globale (attualmente è disponibile solo in Cina).

Vale la pena notare che una fonte ritiene che non ci sarà uno Xiaomi 12 Ultra perché il marchio ha un solo telefono di fascia alta in arrivo nel 2022, lo Xiaomi Mi Mix 5. In termini di prezzo, ‘costoso’ sarebbe una buona scelta, anche se è un po’ impreciso. Xiaomi Mi 11 Ultra era estremamente costoso, costava circa 1500 euro, rendendolo simile al Samsung Galaxy S21 Ultra e all’iPhone 13 Pro Max.

Attualmente, le voci indicano che lo Xiaomi 12 Ultra sarà altrettanto costoso, in base alle specifiche.