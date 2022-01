Il nuovo aggiornamento Android Auto si sta configurando come un vero e proprio disastro. Parliamo della versione 7.2 che gli utenti stanno iniziando ad odiare dopo i numerosi problemi causati con Google Maps che per molti risulta essere del tutto irragiungibile. Impossibile orientarsi su strade e percorsi extra-urbani dopo lo scivolone dello sviluppatore di Mountain View. Ecco cosa sta succedendo.

Android Auto taglia fuori Google Maps dopo la versione 7.2 dell’app

Android Auto 7.2 sembra essere l’unico responsabile dei malaugurati problemi Google Maps sorti da qualche giorno a questa parte. Molte le segnalazioni sul forum ufficiale di BigG e tanti i dubbi di chi è “rimasto a piedi”.

La società è stata prontamente portata a conoscenza della problematica che resta al momento irrisolta. Quanto mai imminente la necessità di una patch correttiva che risolva i dilemmi scollegati dal singolo smartphone o dal sistema di infotainment. Si tratta proprio della nuova versione di Android Auto.

Temporaneamente il sistema di navigazione si può raggiungere soltanto dallo schermo del proprio telefono non essendoci metodi risolutivi alternativi nè ufficiali nè non ufficiali. In alternativa ci si può affidare ad un’altra applicazione nell’attesa che la cosa venga risolta dagli sviluppatori. La più quotata resta Waze anche se non mancano alternative ugualmente valide anche in modalità offline.

Anche voi avete riscontrato questi problemi nell’interface di Google Maps con l’infotainment Android Auto? Spazio ai vostri commenti ed a varie ed eventuali soluzioni parallele che avete adottato con successo. Spazio a tutti i vostri commenti in attesa di una notizia che confermi un nuovo aggiornamento correttivo.