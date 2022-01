WhatsApp: il trucco esclusivo per essere invisibili e non registrare l'ultimo accesso

Quello che tante persone non sanno è che WhatsApp possiede molte più funzionalità di quello che si crede. Non si tratta solo di un’applicazione che riesci a permettervi una comunicazione continua tra chiamate e messaggi, ma anche di utilizzare alcuni escamotage. Ovviamente le funzionalità di cui parliamo sono tutte incluse senza pagamenti extra, visto che fanno parte dell’applicazione.

Talvolta però ci sono diversi utenti che vorrebbero quel qualcosa in più, anche per non essere disturbati mentre sono in linea. Capita molto spesso infatti che qualcuno decida di non entrare senza dunque poter leggere i messaggi per evitare di figurare online. Non esiste alcun modo per evitare tutto questo, tranne se si valutano tutte le altre applicazioni che esistono sul web che possono essere in qualche modo collegate a WhatsApp.

WhatsApp: l’applicazione perfetta che vi permette di leggere i messaggi al di fuori senza dover figurare online

In molti magari ne ignorano l’esistenza, ma esistono delle applicazioni di terze parti che possono in qualche modo fornire delle funzionalità inesistenti su WhatsApp.

Una delle più interessanti è certamente quella che prende il nome di Unseen, applicazione davvero fondamentale se volete risultare invisibili. Questa infatti sarà utilizzata in maniera gratuita e vi permetterà di intercettare i messaggi che arrivano tutta la giornata su WhatsApp. Potrete in questo modo evitare di dover accedere per forza per leggere i messaggi in arrivo, avendo per una panoramica di questi ultimi direttamente all’interno di Unseen. Non resterete dunque disinformati ma allo stesso tempo eviterete di accedere a WhatsApp, lasciando il vostro ultimo accesso invariato.