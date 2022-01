Il mondo degli smartphone pieghevoli ha un nuovo competitor sulla scena: OPPO Find N. Il produttore cinese ha presentato da poco il proprio device foldable e immediatamente sono iniziati ad apparire i primi test online.

Certamente il più sconvolgente è quello di JerryRigEverything, il quale ha sottoposto il device al suo classico stress test. Lo YouTuber ha cercato in tutti i modi di maltrattare un device dal costo di 1.300 euro, testando la resistenza ai graffi, al fuoco e alla piegatura.

Come è possibile vedere nel video caricato dallo YouTuber, tutte le prove sono state superate senza grossi problemi. OPPO Find N dimostra una resistenza generale molto buona, il che lo rende uno smartphone adatto alle insidie quotidiane più comuni.

OPPO Find N non teme JerryRigEverything e tutti i test di resistenza

Il video mostra come la resistenza ai graffi sia in linea con tutti i device moderni. JerryRigEverything utilizza una punta per rigare il vetro esterno ma il Gorilla Glass Victus resiste come ci si aspettava. Il pannello interno è invece molto più sensibile e i solchi causati dalla punta sono evidenti. La scocca invece si graffia facilmente ma è una situazione comune quando si utilizza l’alluminio.

Il test di resistenza al fuoco mostra ottimi risultati, con il display che si comporta molto bene e non accusa il colpo. Tuttavia, anche in questo caso, i problemi sono causati dal film di rivestimento del display interno realizzato in plastica. La protezione sembra consumata dal fuoco, lasciando un alone non bello da vedere.

Il risultato del terzo test è che OPPO Find N resiste egregiamente alla piegatura. L’azienda ha lavorato sodo per realizzare un meccanismo in grado di evitare piegature accidentali e sovraccarichi sulle cerniere.

Infine, lo YouTuber ha cercato di simulare anni di utilizzo in pochi minuti. Ha gettato una manciata di terra all’interno del device aperto e l’ha richiuso più volte. In questo modo ha notato che il display resta segnato dalle pietre più appuntite ma senza grossi danni al meccanismo e alle cerniere. Si tratta di un risultato soddisfacente per OPPO Find N al primo appuntamento con i device foldable.