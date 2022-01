Gli utenti Inglesi possono entrare nel nuovo supermercato Aldi, fare la spesa, posizionarla direttamente nella borsa e uscire senza passare dalle casse. Potrebbe sembrare la dinamica di un furto ma non è assolutamente così, anzi è un assaggio degli acquisti del futuro.

La catena tedesca Aldi ha inaugurato in Inghilterra il primo supermercato Shop & Go. Grazie ad un avanzato sistema di telecamere e sensori, l’Intelligenza Artificiale che gestisce il supermercato è in grado di determinare con precisione gli acquisiti effettuati da ogni cliente.

Una volta terminata la spesa, il conto complessivo verrà automaticamente addebitato sul mezzo di pagamento indicato del cliente senza quindi dover fare la fila alle casse. Per poter fare acquisti all’interno del supermercato è necessario scaricare l’applicazione per smartphone Shop & Go e registrarsi con i propri dati.

Aldi Shop & Go è il nuovo concept store basato sull’Intelligenza Artificiale in cui si può fare la spesa senza doverla pagare in cassa

Ma non è tutto, trattandosi di un supermercato in piena regola è presente anche una sezione dedicata agli alcolici. In questo caso, per evitare la vendita delle bevande ai minori, il sistema IA può avvalersi del supporto della tecnologia di riconoscimento facciale.

Le telecamere potranno riconoscere i clienti e stimare l’età per consentire l’acquisto. In caso di problemi, gli addetti del punto vendita potranno effettuare ulteriori controlli verificando direttamente la carta d’identità.

Come confermato dalla stessa azienda, il negozio attualmente è inteso come un concept store in continua evoluzione. L’ubicazione precisa è la High Street di Greenwich a Londra. Aldi valuterà l’accoglienza da parte del pubblico e deciderà se replicare l’esperimento anche in altre location.

L’esperimento ricalca quanto fatto da Amazon con i negozi Amazon Go basati sullo stesso principio di spesa smart. Al momento non sembrano esserci piani per l’apertura di un Shop & Go in Italia, ma nulla è da escludere.