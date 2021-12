Durante l’OPPO Inno Day 2021 di questi giorni, l’azienda ha svelato una delle sue più importanti novità: il suo primo smartphone pieghevole flagship. Oppo Find N è il risultato di quattro anni di ricerca e sviluppo, diverse generazioni di prototipi e soprattutto una nuova concezione per l’esperienza utente.

Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO ha dichiarato che “I nuovi fattori di forma stanno inaugurando un nuovo ed entusiasmante periodo nella tecnologia degli smartphone. OPPO ha investito una quantità significativa di tempo e sforzi alla ricerca di un approccio migliore a uno smartphone pieghevole, sperimentando una serie di fattori di forma, design delle cerniere, materiali del display e proporzioni, per creare un nuovo dispositivo che soddisfi le esigenze di più utenti. Con OPPO Find N, puntiamo a cambiare la percezione delle persone su ciò che uno smartphone può offrire e iniziare a rendere i dispositivi pieghevoli più accessibili a un pubblico ancora più ampio“.

Caratteristiche e novità

L’esperienza foldable proposta da OPPO con questo Find N rappresenta una novità in questo settore, con diverse caratteristiche in grado di migliorarne l’utilizzo e le funzionalità. Per la prima volta è stato utilizzato un landscape ratio di 8.4:9, con le dimensioni del display interno che arrivano a 7,1″ e per quello esterno di 5,49″, molto più confortevole per l’utilizzo con una sola mano. Anche la questione della piega è stata migliorata, con un solco meno visibile, fino all’80% in meno rispetto ai competitor, con un design a goccia che riesce ad eliminare quasi completamente lo spazio tra i due display quando lo smartphone è piegato.

La cerniera a molle della Flexion Hinge permette a Find N di restare in equilibrio con un angolo di apertura tra 50° e 120°, senza contare che la modalità FlexForm consente all’utente di sfruttare la sua flessibilità in diversi scenari di utilizzo. Il display è stato realizzato unendo 12 diversi strati, con una protezione migliorata e una durata garantita più lunga rispetto al passato. Inoltre, il refresh rate dinamico da 1 a 120Hz gli consente di adattarsi automaticamente e di risparmiare batteria a seconda della situazione, garantendo allo stesso tempo una frequenza di campionamento al tocco di 1000Hz. La luminosità di picco è stata portata a 1000 nits, laddove invece i due display forniscono 10.240 livelli di luminosità automatica, per delle transizioni perfette e un adattamento incredibile alla luminosità ambientale.

Lo Snapdragon 888 invece, assieme a 12Gb di Ram LPDDR5 e 512GB di memoria interna di tipologia UFS 3.1, garantiscono un sistema sempre fluido e reattivo in ogni circostanza per una potenza che non mancherà mai, mentre sotto il lato fotocamere include un sensore IMX766 da 50MP, una fotocamera grandangolare da 16MP e un teleobiettivo da 13MP; la fotocamera selfie invece sono presenti sia sul display interno che su quello esterno.

La batteria inclusa al suo interno è da 4.500mAh, con ricarica rapida a 33W con tecnologia Supervooc Flash Charge e con ricarica Wireless da 15W Airvooc compatibile con QI standard e 10W di ricarica wireless inversa.

Disponibilità e prezzi

Oppo Find N sarà disponibile inizialmente solo per il mercato cinese, nelle colorazione Black, White e Purple, a partire dal 23 dicembre 2021. Ulteriori informazioni su eventuali disponibilità per il mercato europeo e italiano in particolare arriveranno nei prossimi mesi.