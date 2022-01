A partire dallo scorso 20 gennaio 2022 i clienti 1Mobile possono effettuare una ricarica telematica nei punti vendita PuntoLIS, comunicando l’importo e il numero di telefono al rivenditore.

In precedenza, presso i punti vendita LIS, i clienti dell’operatore virtuale potevano ricevere soltanto lo scontrino con codice PIN. Quest’ultima modalità sarà valida ancora per qualche mese e dopo scomparirà. Ecco tutti i dettagli.

1Mobile: addio a ricarica con PIN su scontrino

1Mobile da poco tempo permette anche di ricaricare direttamente il proprio credito comunicando al negoziante il numero di cellulare per l’importo desiderato. Come già detto, la novità è disponibile dallo scorso 20 Gennaio 2022, per tutti i clienti che si recano in un qualsiasi punto vendita della rete LIS. Nonostante il lancio della nuova modalità di ricarica, per i prossimi 3 mesi rimane comunque la possibilità di scegliere il PIN stampato.

Questo significa che per questo periodo di tempo sono disponibili entrambi i metodi, mentre in seguito, secondo fonti verificate da MondoMobileWeb, l’utilizzo del PIN non sarà più possibile. Al momento, oltre che nei circa 50.000 punti vendita LIS, i clienti 1Mobile possono ricaricare la propria SIM anche online nel sito ufficiale dell’operatore e presso le ricevitorie Mooney abilitate al servizio e punti Snaipay diffusi in tutta Italia, negli sportelli bancari del circuito QuiMultiBanca ed infine nei rivenditori del distributore La Flora Srl.

Ad eccezione della ricarica online, disponibile fin da subito, nel resto dei casi è disponibile soltanto il già citato scontrino con codice PIN. Nel dettaglio, dopo aver acquistato la ricarica con questa modalità, il cliente deve chiamare dal proprio cellulare il numero 401002 (o +39 346 4441002 da telefono fisso o da estero) e seguire le istruzioni del menù interattivo.