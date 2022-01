Tantissime offerte sono messe a disposizione degli utenti italiani da parte di Esselunga, i prezzi sono bassi ed assolutamente convincenti, anche nel momento in cui si volesse effettivamente acquistare uno smartphone di ultima generazione.

Le compravendite, come sempre accade nel momento in cui parliamo di Esselunga, possono essere completate in esclusiva nel punto vendita fisico, è importante ricordare infatti che gli acquisti non sono effettuabili sul sito ufficiale dell’azienda. Al netto di tale vincolo, i prodotti sono sempre distribuiti con garanzia della durata di 2 anni, pronta a coprire ogni difetto di fabbrica.

Esselunga: offerte con prezzi sempre più bassi per tutti gli utenti

Svelate da Esselunga offerte davvero da impazzire su alcuni dei migliori smartphone in circolazione, ma pur sempre appartenenti alla fascia medio-bassa del segmento. Il modello di cui consigliamo caldamente l’acquisto è lo Xiaomi Mi 11 lite 5G, un terminale che risulta essere interessante, date le specifiche di ottimo livello, come display AMOLED, camera posteriore da 64 megapixel e processore Qualcomm, corredate da prestazioni all’altezza dei 319 euro richiesti per l’acquisto.

Sotto la soglia dei 150 euro, invece, troviamo il Galaxy A03s, uno smartphone decisamente economico che punta tutto sul rapporto qualità/prezzo, ma sopratutto sull’interfaccia di proprietà Samsung. Il suo prezzo d’acquisto corrisponde esattamente a 130 euro. Le altre offerte dell’ottimo volantino di Esselunga sono raccolte sul sito ufficiale, premendo questo link le potrete scoprire in maniera più dettagliata, visualizzando anche i singoli prezzi.