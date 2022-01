Carrefour avvicina il più possibile le enormi richieste dei consumatori nazionali, con il lancio di un volantino che vuole ritagliarsi lo spazio che merita nel cuore e nelle menti di tutti coloro che vorrebbero effettivamente acquistare nuovi prodotti, spendendo il meno possibile.

La campagna promozionale riprende le migliori soluzioni delle scorse settimane, estendendole in tutto il territorio nazionale. E’ bene sapere, infatti, che gli acquisti possono tranquillamente essere completati ovunque in Italia, senza distinzioni o vincoli regionali di alcun tipo. Coloro che sceglieranno uno smartphone, potranno approfittare della variante no brand, quindi con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore, indipendentemente da ciò, tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi.

Carrefour: quante occasioni con i migliori prezzi in circolazione

I prezzi che al giorno d’oggi potete trovare attivati da Carrefour, sono ideali per tutti gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, riuscendo difatti ad acquistare smartphone abbastanza performanti, spendendo al massimo 169 euro.

Il modello di punta della campagna promozionale è il Samsung Galaxy A12, un terminale lanciato sul mercato nel corso del 2021, con il quale è possibile godere di discrete prestazioni generali, ed un comparto fotografico comunque di tutto rispetto. Appena sotto, ovvero al prezzo di 159 euro, ecco arrivare Oppo A53s, un low-cost dalle buone specifiche tecniche, da consigliare a chi vuole risparmiare al massimo, come nel caso di Xiaomi Redmi 9AT, acquistabile a 99 euro.