Le offerte Trony raggiungono livelli incredibili con prezzi molto più bassi del normale, grazie ad un volantino assolutamente in grado di catturare letteralmente l’attenzione dei tantissimi utenti che ancora nel 2022 sono alla ricerca della perfetta soluzione per risparmiare il più possibile.

Gli acquisti, a differenza di quanto abbiamo visto nello stesso periodo da Euronics, possono tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, senza principali differenze rispetto ai soci di appartenenza. Questo è importante, poiché sarà possibile recarsi in un qualsiasi punto vendita, senza doversi preoccupare eventualmente della localizzazione territoriale. I prodotti sono sempre no brand, quando si tratta di telefonia mobile, e sono distribuiti con garanzia di 2 anni.

Trony: offerte da non perdere per tutti gli utenti

Trony sconfigge le rivali della rivendita con un volantino pronto a scontare tantissimi prodotti, anche smartphone di fascia molto alta. Un esempio può essere portato con l’incredibile Samsung Galaxy S21, uno dei più richiesti di tutto il 2021, oggi finalmente disponibile a 699 euro, un prezzo abbordabile e sopratutto alla portata di sempre più utenti. Volendo invece sborsare circa 50 euro in più, l’occhio cade irrimediabilmente sul Galaxy Z Flip3, un foldable a soli 749 euro.

Per quanto riguarda la fascia intermedia, sempre all’interno della medesima campagna, si possono anche trovare Redmi Note 10 5G, TCL 20L, Oppo Find X3 Lite o anche Galaxy A52s, a prezzi abbastanza ridotti. Approfondite la conoscenza dell’ottimo volantino, correndo a collegarvi il prima possibile qui.