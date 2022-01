MediaWorld vuole ritagliarsi un enorme spazio nel cuore degli utenti italiani, per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale di altissimo livello, al cui interno si possono trovare sempre più sconti interessanti, e prodotti a prezzi molto più bassi del normale.

Come tutte le precedenti soluzioni della stessa azienda, anche la corrente risulta essere disponibile praticamente ovunque in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda. La differenza è più che altro legata alla necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, un aspetto assente ad esempio da Unieuro.

MediaWorld fa felici tutti: arrivano prezzi assurdi

Il risparmio è di casa ormai da MediaWorld, grazie ad un volantino che spinge gli utenti a poter mettere le mani su tantissimi smartphone di livello, a prezzi complessivamente abbordabili. Osservando l’elenco da vicino, notiamo la presenza di alcuni top di gamma, come Oppo Find X3 Pro, acquistabile a 749 euro, ma anche l’ottimo Samsung Galaxy S21, proposto alla cifra finale di 699 euro, oppure l’Apple iPhone 12, disponibile a 780 euro.

Queste sono le offerte più interessanti, ma non mancano chiaramente anche Galaxy S20 FE acquistabile a 379 euro, come Xiaomi 11T a 399 euro, oppure Oppo A94, il migliore della serie A di Oppo, a 299 euro. Se volete scoprire, nonché conoscere da vicino, i vari sconti attivati da MediaWorld, dovete sicuramente collegarvi al link diretto al sito dell’azienda.