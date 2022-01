La nuova famiglia di tablet flagship di Samsung sarà la serie Galaxy Tab S8 e sarà caratterizzata da tre device. Oltre alla versione base arriveranno anche una variante Plus e una Ultra, esattamente come accade con gli smartphone top di gamma del produttore.

Tuttavia, le similitudini con la gamma Galaxy S22 saranno molte più di quanto si possa pensare. Infatti Samsung sembra intenzionata a presentare sia i tablet che gli smartphone top di gamma durante lo stesso evento.

Stando a quanto indicato dal leaker Max Jambor, il produttore coreano terrà un evento Galaxy Unpacked il prossimo 8 febbraio. In questa data, quasi certamente, verranno presentati i device Galaxy S22 ma potrebbe esserci anche la sorpresa dei tablet.

Samsung si sta preparando al lancio della famiglia Galaxy Tab S8

Al momento non ci sono conferme ufficiali in merito, ma potrebbe essere una mossa assolutamente plausibile per il brand. Presentare insieme i propri smartphone e tablet permetterebbe al produttore di sottolineare l’importanza del proprio ecosistema e la continuità tra un device e l’altro.

Precedenti indiscrezioni hanno svelato le principali caratteristiche di ogni variante dei Galaxy Tab S8. La versione base potrà contare su un display IPS LCD da 11 pollici dotato di refresh rate a 120Hz e risoluzione di 1600 x 2560 pixel.

Il Galaxy Tab 8+ invece avrà un display AMOLED da 12.4 pollici dotato di risoluzione 2K e refresh rate a 120Hz. Sia la versione base che quella Plus equipaggeranno il SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Il Galaxy Tab S8 Ultra sarà totalmente diverso dai suoi “fratelli minori” per via del grande display AMOLED da 14.6 pollici. In questo caso la risoluzione sale a 3K con un refresh rate a 120Hz. Il device sarà spinto dal SoC Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Tutti i device potranno contare sul supporto alla S Pen e avranno Android 12 come OS basato sull’interfaccia proprietaria One UI 4.1.