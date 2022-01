Samsung è in procinto di lanciare sul mercato la nuova famiglia Galaxy Tab S8. I tablet di nuova generazione sono stati più volte anticipati da varie indiscrezioni ma ultimamente sono emerse ulteriori informazioni.

Un nuovo leak ha rivelato la composizione della famiglia, anticipando tutti i modelli che saranno presentati. Ma non è tutto, sempre la stessa fonte ha anche fornito le principali caratteristiche e i prezzi di ogni singolo tablet.

I nuovi tablet Samsung saranno i Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra, in una suddivisione che richiama quella utilizzata da anni per gli smartphone. I device si configurano come device top di gamma e saranno lanciati sia nella variante Wi-Fi che 5G.

Svelati i prezzi e le caratteristiche dei nuovi tablet Samsung Galaxy Tab S8



Il Samsung Galaxy Tab S8 sarà caratterizzato da un display IPS LCD da 11 pollici con refresh rate a 120Hz e risoluzione da 1600 x 2560 pixel. Il tablet avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 888 e arriverà sul mercato in quattro varianti:

8GB RAM + 128GB (Wi-Fi) – prezzo compreso tra 680 e 700 euro

8GB RAM + 256GB (Wi-Fi) – prezzo compreso tra 730 e 850 euro

8GB RAM + 128GB (5G) – prezzo compreso tra 830 e 850 euro

8GB RAM + 256GB (5G) – prezzo compreso tra 880 e 900 euro

Anche la variante Galaxy Tab 8+ potrà vantare un display AMOLED da 12.4 pollici con refresh rate a 120Hz e risoluzione 2K. Anche in questo caso sarà presente il SoC Qualcomm Snapdragon 888 e ci saranno quattro versioni:

8GB RAM + 128GB (Wi-Fi) – prezzo compreso tra 880 e 900 euro

8GB RAM + 256GB (Wi-Fi) – prezzo compreso tra 930 e 950 euro

8GB RAM + 128GB (5G) – prezzo compreso tra 1040 e 1060 euro

8GB RAM + 256GB (5G) – prezzo compreso tra 1090 e 1110 euro

Su Galaxy Tab S8 Ultra il display sarà un AMOLED da 14.6 pollici con refresh rate a 120Hz e risoluzione 3K. Il SoC invece sarà il Snapdragon 8 Gen 1 SoC e arriveranno due varianti:

8GB RAM + 128GB (Wi-Fi) – prezzo compreso tra 1040 e 1060 euro

8GB RAM + 128GB (5G) – prezzo compreso tra 1200 e 1220 euro

I colori disponibili al lancio saranno Grigio, Argento e Oro rosa.