L’attesa verso il nuovo iPhone SE 3 si sta facendo sempre più intensa. Nonostante Apple non abbia confermato ufficialmente l’arrivo del device, le indiscrezioni a riguardo si stanno facendo sempre più numerose.

Il debutto del nuovo smartphone realizzato dall’azienda della Mela potrebbe avvenire tra marzo e aprile. Prendendo per buone questo periodo, le tempistiche sono piuttosto mature per permettere alle prime informazioni di emergere e delineare la possibile scheda tecnica del device..

Nelle scorse ore, il designer xleaks7 in collaborazione con TenTechReview ha mostrato il primo render di iPhone SE 3. Nonostante sia una produzione non ufficiale, il design sembra plausibile in quanto molto simile a quello dei predecessori.

Il lancio di iPhone SE 3 si avvicina ed emergono i primi dettagli per il nuovo smartphone Apple

In passato, parecchi addetti ai lavori hanno confermato che il nuovo device Apple manterrà un design simile alla precedente generazione e le nuove informazioni sembrano confermarlo. Il device avrà uno stile che a prima vista ricorda sia iPhone SE 2 ma anche iPhone XR.

Il nuovo iPhone SE 3 sarà caratterizzato da un display da 5.69 pollici con un notch piuttosto evidente nella parte alta. La tacca dovrebbe integrare i sensori per il Face ID ma lo smartphone sarà privo della funzionalità Touch ID.

Sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il SoC A14 Bionic o il più recente the A15 Bionic con supporto alla connettività 5G. Al momento non è chiara la risoluzione e le funzionalità della singola fotocamera posteriore. Per maggiori dettagli non resta che attendere le ulteriori indiscrezioni che certamente non tarderanno ad arrivare.