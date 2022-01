Baby Shark: il ritorno su YouTube con un nuovo record

Il video “Baby Shark Dance” è diventato il primo video su YouTube a raggiungere 10 miliardi di visualizzazioni.

Il record è stato raggiunto in questi giorni con un totale di 10.019.504.618 visualizzazioni rilevate fino ad ora. Baby Shark Dance aveva già stabilito un Guinness World Record come il video più visto su YouTube nel novembre 2020, quando aveva ricevuto sette miliardi di visualizzazioni. Si è classificato al 32° posto nella classifica Hot 100 di Billboard e al 6° posto nelle classifiche ufficiali britanniche nel 2019. Il video continua ad avere successo a distanza di quasi 6 anni.

Il precedente detentore del record era “Despacito” di Luis Fonsi e Daddy Yankee, ma Baby Shark Dance lo ha superato di oltre due miliardi di visualizzazioni. È stato il video più visto su YouTube negli ultimi 15 mesi. Il video è prodotto da Pinkfong, un marchio che si occupa di istruzione dell’azienda sudcoreana SmartStudy. Finora hanno sviluppato oltre 4.000 video, canzoni, giochi e app per bambini.

È stato rilasciato per la prima volta nel novembre 2015 ed è diventato virale in tutto il sud-est asiatico. Da allora ha generato una serie TV animata su Nickelodeon, tour dal vivo e NFT. La sua popolarità è cresciuta soprattutto grazie ad una sfida diventata virale. Nel 2018 c’erano 88.000 post su Instagram con l’hashtag #babysharkchallenge.

“È stato un viaggio davvero significativo per testimoniare come Baby Shark abbia connesso persone in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di presentare le ulteriori avventure di Baby Shark che porteranno esperienze senza precedenti a un numero ancora maggiore di fan”, dichiara Min-seok Kim, amministratore delegato di Pinkfong.