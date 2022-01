A novembre dello scorso anno, il video della canzone Baby Shark aveva superato il videoclip del brano Despacito per quanto riguarda il numero di visualizzazioni su YouTube, diventando il video più visto di sempre sulla piattaforma.

Adesso però, Baby Shark ha recentemente superato lo straordinario traguardo delle 10 miliardi visualizzazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul video.

YouTube: Baby Shark supera 10 miliardi di visualizzazioni

La Baby Shark Dance ha visto una “discreta” popolarità negli ultimi anni grazie ai meme: il video infatti è stato caricato nel giugno 2016 e, fino al 2019, contava soltanto 2 miliardi di visualizzazioni. Il contenuto è pubblicato da Pinkfong, un canale educativo sudcoreano che appartiene alla società sudcoreana SmartStudy.

Il canale ha pubblicato migliaia di video, ma nessuno di essi è mai andato lontanamente vicino al successo raggiunto dalla Baby Shark Dance. L’amministratore delegato di Pinkfong, Min-Seok Kim, ha dichiarato a The Independent: “È stato un viaggio davvero significativo che testimonia come Baby Shark abbia connesso persone in tutto il mondo e non vediamo l’ora di presentare le ulteriori avventure di Baby Shark, che porteranno esperienze senza precedenti a un numero ancora maggiore di fan in tutto il mondo“.

Il video ha una durata di poco più di due minuti e mostra un mondo subacqueo ricreato come se fosse un cartone animato, nel quale dei bambini ballano cantando la melodia. Il balletto è ormai diventato il più ballato tra i bambini di tutto il mondo. Non vi resta che andare sulla piattaforma e dargli un’occhiata.