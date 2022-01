Continua anche quest’anno la partnership tra Vivo e la eSerie A TIM. L’azienda conferma il suo supporto per il campionato esport ufficiale di Lega Serie A dopo aver già partecipato nelle Final Eight dell’anno scorso. Un connubio tra sport e tecnologia.

In quanto partner ufficiale, Vivo metterà a disposizione la proprio tecnologia per giocatori e utenti uniti dalla passione per il calcio e il mondo del gaming. Gli smartphone Vivo sono pensati all’insegna dell’innovazione. In particolare, in occasione della eSerie A Tim saranno messi a disposizioni i modelli V21 5G e X60 Pro, i cui set di obiettivi fotografici sono eccezionali e perfetti per scattare foto di ogni genere, anche e soprattutto “dietro le quinte”.

Vivo confermato ancora una volta tra i partner ufficiali della eSerie A TIM che avrà luogo nel 2022

Vivo sarà presente durante ogni fase, dalle qualificazioni iniziali fino alla fine, sarà coinvolta anche in altre attività speciali. Ospiti, influencer e giocatori potranno vivere l’intera competizione utilizzando in prima persona i prodotti Vivo. L’azienda punta all’eccellenza, da sempre si avvale dello slogan “fare le cose giuste e farle bene, accettare di assumersi le responsabilità”. Uno slogan molto sentito anche dai giocatori. Per questo motivo, chi riuscirà nell’impresa, alla fine della competizione riceverà uno smartphone Vivo.

“La eSerie A TIM è un campionato rivolto al futuro, nel quale l’elevato standard della competizione deve essere sempre seguito dall’eccellenza delle tecnologie e dei partner che la accompagnano. Siamo estremamente lieti di proseguire anche per questa stagione la collaborazione con vivo, brand che incarna perfettamente questi principi, con il quale racconteremo storie di innovazione in tutte le fasi della eSerie A TIM, che siamo certi appassionerà ancora di più i tanti fan del torneo e in particolare le generazioni più giovani”, dichiara Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director di Lega Serie A.