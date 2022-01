Iliad vuole confermare nel 2022 quanto di buono fatto sino a questo momento nel mondo della telefonia italiana. Il gestore francese, dopo il successo degli ultimi mesi, vuole portare la convenienza delle sue offerte legate alla telefonia mobile anche nel campo della telefonia fissa. A questo proposito, la Fibra ottica di Iliad sarà la grande novità che attende i clienti nel futuro e medio termine.

Iliad, le prime offerte per la Fibra ottica in arrivo per il 2022

Già da mesi Iliad sta lavorando per garantire sue reti di Fibra ottica a tutti i suoi clienti. L’obiettivo è quello di rendere le promozioni per la telefonia fissa già disponibili nel 2022. In base alle indiscrezioni, il provider starebbe inoltre pensando a tariffe all inclusive con l’unione dei servizi per la telefonia fissa e mobile. Caratteristica confermata sarebbero inoltre i prezzi più bassi del mercato.

Per assicurarsi l’ingresso nel campo della telefonia fissa in Italia, Iliad ha già due partnership all’attivo con le società Open Fiber e FiberCop. Dopo gli accordi con la società di Enel/CDP e di TIM, Iliad ha anche ricevuto l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel campo della telefonia domestica.

Ancora non sono chiari invece le tempistiche per un’effettiva disponibilità delle reti per la Fibra ottica, tema che interessa più da vicino tutti i clienti di Iliad. In base agli ultimi rumors, possibili novità e le prime offerte potrebbero arrivare già entro il primo semestre del 2022. Resta difficile l’ipotesi di un lancio da completare entro l’inverno.