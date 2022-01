WhatsApp: manca poco all'eliminazione di alcuni smartphone dal supporto

Si sta per avvicinare quel periodo dell’anno in cui molti utenti dovranno vedere il loro smartphone scomparire dalla celebre lista di supporto dell’applicazione più utilizzata al mondo. Se qualcuno di voi avesse fatto finta di non capire a quale applicativo ci si rivolge, si tratta ovviamente di WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che negli ultimi anni ha cambiato forma più volte.

Sono moltissimi gli aggiornamenti che sono stati riportati, tanto da modificare moltissime funzionalità e da introdurne delle altre. Allo stesso tempo gli sviluppatori decidono i dispositivi, i quali non potrebbero sostenere gli aggiornamenti essendo ritenuti obsoleti. Il prossimo mese di febbraio vedrà una nuova lista di smartphone salutare, e quindi non ricevere più il supporto di WhatsApp. Il tutto è accaduto anche durante lo scorso 2021 con diversi telefoni che hanno dovuto dire addio al supporto della celebre applicazione.

WhatsApp: questi sono gli smartphone che lo scorso mese di febbraio hanno detto addio al supporto