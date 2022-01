Il volantino Esselunga asseconda le richieste degli utenti, abbassando di molto i prezzi di vendita dei prodotti inclusi al proprio interno, tra cui troviamo appunto uno smartphone di ultima generazione, molto richiesto dalla popolazione, e desideratissimo in tutto il mondo.

Gli acquisti, come sempre accade parlando di Esselunga, possono essere completati solamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale o comunque presso altre realtà sul territorio nazionale. Indipendentemente da tutto questo, è bene sapere che il prodotto viene distribuito con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto (copre solamente i difetti di fabbrica), ed è completamente sbrandizzato, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Esselunga è inarrestabile: questi sconti sono da far perdere la testa

Sconti veramente incredibili attendono gli utenti da esselunga, il volantino corrente parte con lo scontare l’Apple iPhone 13 Mini, il più economico della nuova generazione dell’azienda di Cupertino, proposto a 898 euro.

Chiaramente non mancano importanti riferimenti ad altri brand e fasce di prezzo, come ad esempio Xiaomi Redmi 9At a 98 euro, Realme C25Y a 148 euro, Oppo A53s a 168 euro, Galaxy A03s a 138 euro, Galaxy A22 a 188 euro, Galaxy A52s a 348 euro, Xiaomi 10T Lite a 238 euro, Oppo A94 a 268 euro, oppure Redmi Note 10 5G a soli 198 euro.

Gli altri due modelli da non perdere di vista sono chiaramente Samsung Galaxy S21, in vendita a 748 euro, come anche Galaxy S20 FE, proposto all’utente finale ad un prezzo di 378 euro.