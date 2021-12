Il 2021 è stato un anno incredibile per Android. Di seguito alcune delle applicazioni più amate e scaricate quest’anno.

Rocket League Sideswipe

Senza dubbio, Rocket League Sideswipe è un gioco competitivo eccezionale per dispositivi mobile. Anche se, chi utilizza i controlli touchscreen avrà difficoltà. Un grande vantaggio è il prezzo, l’app è del tutto gratuita.

Slay The Spire

Se ti piacciono i giochi con le carte, probabilmente hai sentito parlare di Slay the Spire. Una fantastica colonna sonora e un sacco di combo folli. Non c’è supporto per i controller e i controlli touch possono essere un po’ imprecisi, ma ci vorrà solo un po’ di pratica. Inoltre, più grande è lo schermo del dispositivo su cui giocare, meglio è. Tutto sommato, Slay the Spire è divertente e offre centinaia di ore di gioco.

Baba sei tu?

Un’eccellente piattaforma per giochi con le parole ispirati ai puzzle, in particolare i titoli Sokoban. Beh, Baba Is You è sicuramente un gioco in stile Sokoban, ma capovolge il genere usando le parole per aggiungere un ulteriore livello di complessità. La maggior parte delle soluzioni sono tutt’altro che ovvie. Questo è un gioco impegnativo ma ne diventerai dipendente. I controlli touch funzionano alla grande e sono supportati anche i controller.

Townscaper

È la soluzione perfetta per i dispositivi mobile e, sebbene sia stato inizialmente rilasciato su PC, questo è un gioco che eccelle con i controlli touch. Ciò è dovuto al fatto che devi semplicemente toccare lo schermo per costruire. Costruisci solo per costruire, per il gusto di farlo. Puoi facilmente rimanere coinvolto per ore. Anche le prestazioni sono eccellenti ed è incluso il supporto per i controller.

The Ramp

È un gioco semplice. Proprio come Townscaper, non ci sono obiettivi. L’unico requisito per giocare è volersi divertire. I controlli touch non sono perfetti, ma poiché il supporto del controller è incluso, nessuno è obbligato a utilizzarli. Il gameplay è incentrato su linee morbide e collegamenti fluidi. Inoltre, questo videogioco è completamente gratuito.

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Offre un gameplay simile alla versione per console di My Friend Pedro. La grafica è diversa, ma si adatta bene al gameplay. Ripe for Revenge è una perfetta interpretazione mobile della realtà.

Rush Rally Origins

Se sei un fan di questo genere di giochi, ti aspetta una sorpresa. Ricorda molto i giochi come Reckless Racing. Inoltre, controller sono supportati e i controlli touch sono abbastanza buoni da far stridere la concorrenza.

I resti di Evan

Evan’s Remains è un puzzle che offre un’eccellente grafica, per non parlare di una storia incredibilmente sentita. L’obiettivo è trovare un ragazzo scomparso risolvendo enigmi logici. La parte migliore è che puoi provare il gioco gratuitamente e, se ti piace quello che vedi, puoi rimuovere gli annunci pubblicitari del titolo tramite un singolo acquisto in-app.

FFVII Il primo soldato

I giochi Battle Royale sono di gran moda, al punto che PUBG ha rilasciato un secondo titolo quest’anno con PUBG: New State. Square Enix ha pensato che fosse saggio saltare sul carro, usando il suo franchise di Final Fantasy come skin, e il risultato è in realtà piuttosto eccezionale. Sì, questo è un gioco free-to-play. La particolarità di questa versione è che Square ha effettivamente combinato FF con il gameplay di Battle Royale, quindi ci sono nemici NPC sparsi sulla mappa che puoi combattere per ottenere qualche equipaggiamento extra. Questo aggiunge un ulteriore livello di strategia alla tipica configurazione battle royale, con una distinta sensazione di Final Fantasy.

Dadish 2

Questo è il seguito del fantastico Dadish dell’anno scorso. Proprio come l’originale, interpreti la parte di un padre che cerca i suoi figli. Ci sono 50 livelli da esplorare e ci sono segreti da scoprire e cattivi da battere. I controller sono supportati e i controlli touch funzionano al punto che puoi facilmente avanzare nel gioco. Puoi provare il gioco gratuitamente e, se ti piace quello che vedi, puoi rimuovere le pubblicità tramite un unico acquisto in-app.

Moncage

Abbiamo visto molti giochi di escape room di successo su Android con versioni come The House of Da Vinci e The Room, ma Moncage fa un ulteriore passo avanti creando illusioni ottiche in cui ogni lato di un cubo contiene ambienti diversi. Ovviamente puoi ruotare questo cubo e sarà tuo compito allineare queste diverse immagini nel modo giusto per creare oggetti che risolvono ogni puzzle. Essenzialmente combinerai le illusioni ottiche ruotando un cubo fino a quando le immagini specifiche non si allineeranno. È impegnativo e sembra assolutamente sbalorditivo in azione, il che lo rende una versione perfetta per chiunque ami risolvere rompicapo.

Mitoza

Ci sono alcuni giochi singolari sul Play Store e Mitoza è uno di questi. Anche se il nome rivela poco, questo è un titolo surreale ed è elencato come un gioco di avventura. Ti vengono presentate due opzioni, così potrai scegliere come continuare la tua storia.

Alieni: Isolation

La versione Android di Alien: Isolation è fantastica. Ottieni tutti e sette i DLC, il supporto completo del controller, i salvataggi cloud con Google Drive, la riproduzione offline e i controlli touch di qualità (per non parlare della personalizzazione). Quindi, se non hai ancora giocato ad Alien: Isolation o ti piacciono semplicemente i giochi horror di sopravvivenza, vorrai sicuramente dare una possibilità a questa versione.

Titan Quest: Edizione Leggendaria

Sì, una versione precedente di Titan Quest è disponibile sul Play Store, ma non viene fornita con il DLC del gioco come la Legendary Edition. Dopotutto, è uno dei migliori ARPG mai realizzati, motivo per cui è così famoso anche a distanza di tanti anni.

SpongeBob SquarePants BfBB

Questo è un remake del gioco per console del 2003, ed è un delizioso gioco d’azione in 3D, perfetto sia per i bambini che per gli adulti. I controller sono supportati. Anche il touchscreen dovrebbe garantire un’esperienza di gioco perfetta.