HiSilicon, l’unità di progettazione dei chip di Huawei, ha introdotto una nuova tecnologia relativa alla fotografia all’inizio di questo mese. La società ha creato il proprio ISP (Image Signal Processor) che si dice fornisca immagini più intelligenti, nitide e chiare.

Durante il China Security Expo, la divisione chip del colosso tecnologico cinese ha rivelato il nuovo ISP. HiSilicon Yueying ISP Engine è un motore basato sull’intelligenza artificiale che alimenterà una nuova generazione di gadget intelligenti IoT (Internet of Things). In altre parole, è un motore di elaborazione delle immagini intelligente che sarà incluso nei nuovi dispositivi intelligenti nel prossimo futuro.

Huawei HiSilicon è il team di sviluppo della società

L’intelligenza artificiale nel nuovo motore ISP è strettamente integrata per garantire la qualità dell’immagine e allo stesso tempo stabilire un nuovo standard per l’imaging basato sull’intelligenza artificiale. In altre parole, consentirà innovazioni nella qualità dell’immagine più intelligente e nitida in qualsiasi scena.

HiSilicon ha anche dimostrato le capacità del nuovo ISP in una serie di test, sottolineando la sua super sensibilità alla riduzione del rumore, che consente agli utenti di migliorare automaticamente le immagini in scenari di luce estremamente scarsa. Ciò è stato dimostrato in un ambiente buio in cui era impossibile distinguere tra gli oggetti e la loro forma generale.

Il motore ISP HiSilicon Yueying è composto da una NPU (Neural Network Processing Unit) e una VPU (Vector Processing Unit), entrambe strettamente collegate tra loro per supportare meglio funzioni distinte fornendo soluzioni AI end-to-end. Al momento, resta da vedere quanto efficacemente funzioni il nuovo ISP Engine del ramo di progettazione dei chip di Huawei.