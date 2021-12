L’entusiasmo di bambini e adulti mentre si recavano al Nintendo eShop per spendere le carte regalo che hanno ricevuto a Natale è stato bruscamente interrotto da una schermata di errore dell’eShop. Secondo un rapporto di Kotaku, la tradizionale corsa alle festività ha mandato ancora una volta l’eShop di Nintendo Switch offline per alcuni utenti.

In un tweet, Nintendo ha dichiarato che stava ‘cercando di affrontare il problema il più rapidamente possibile’. C’è anche un collegamento al sito Web di stato del servizio online di Nintendo, dove puoi vedere che l’interruzione è stata risolta.

Nintendo Switch: il problema è stato risolto

La società non ha fornito ulteriori dettagli sull’interruzione, affermando solo che stava riscontrando difficoltà con i servizi di rete. Secondo una cronologia delle interruzioni su DownDetector, i problemi hanno raggiunto il picco durante la mattina di Natale, ma da allora sono diminuiti. Ieri pomeriggio, gli utenti sono riusciti ad accedere con successo all’eShop di Nintendo Switch e a scaricare un paio di aggiornamenti, il che potrebbe indicare che le cose stanno iniziando a funzionare.

Se continui a riscontrare problemi con l’eShop, ricorda che l’interruzione non influisce sulle altre tue attività online. Puoi ancora giocare online, ma non sarai in grado di acquistare o scaricare nulla dall’eShop, il che è una delusione se volevi fare scorta di titoli digitali sul tuo nuovo Switch.

Lo scorso Natale, il Nintendo eShop era inattivo e l’azienda non ha ripristinato completamente il servizio fino al giorno successivo. Nintendo ha persino esortato i giocatori a registrare un account Nintendo prima delle vacanze nel caso in cui l’eShop fosse sovraccaricato questo fine settimana festivo, il che non è l’ideale se si desidera regalare lo Switch a qualcuno il giorno di Natale.