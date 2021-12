Mediaworld ne ha davvero per tutti, il nuovo volantino riesce a for sorridere gli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca della migliore occasione per risparmiare sui vari acquisti che possono effettuare nei negozi di elettronica, e non solo.

Spendere poco è molto più semplice del previsto, in questi giorni il volantino propone una campagna promozionale ricca di prezzi bassi, ma sopratutto dalla disponibilità globale. Gli acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi personalmente nei negozi fisici, oppure decidendo di affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede però il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Coloro che vogliono risparmiare su Amazon, devono iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale, troveranno codici sconto gratis e tante offerte.

MediaWorld: svelati i nuovi sconti speciali

MediaWorld ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, apportando importanti modifiche al meccanismo che la regola; infatti fino al 24 dicembre sono previsti sconti shock sugli acquisti combinati, ovvero su specifiche combinazioni di notebook + mouse, smartphone + cuffiette e similari. Alcuni esempi possono essere portati avanti con MacBook Air + Magic Mouse a 1279 euro, o iPhone 13 Mini + Apple AirPods a soli 839 euro.

Ciò non toglie che all’interno del volantino si trovano anche interessanti sconti legati alla telefonia mobile, non mancano infatti Redmi 10 a soli 149 euro, passando per Oppo Find X3 Lite in vendita a 349 euro, oppure un buonissimo Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira attorno ai 739 euro. Tutte le proposte elencate, e le altre che mancano all’appello, sono effettivamente visionabili sul sito ufficiale di MediaWorld, raggiungibile mediante la pressione di questo link.