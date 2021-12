Il volantino Trony attivato in occasione degli ultimi giorni del mese corrente, risulta essere uno dei migliori che abbiamo mai visto in tutto l’anno, infatti al suo interno trovano ancora posto prezzi molto più bassi del normale, ed una serie di riduzioni attivate nei vari punti vendita sul territorio nazionale.

Spendere poco con Trony è davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, infatti i consumatori hanno la possibilità di recarsi in ogni singolo negozio, godendo esattamente delle medesime promozioni. Coloro che vorranno poi approfittare del Tasso Zero, potranno anche optare per una rateizzazione senza interessi, con addebito diretto sul conto corrente bancario, ma solo nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 199 euro.

Trony: questi sconti vi faranno perdere la testa

Sconto del 50% su ogni singolo acquisto da Trony, questo è il succo della nuova campagna promozionale che l’azienda ha deciso di attivare in ogni singolo punto vendita in Italia. I consumatori si ritrovano infatti a dover acquistare uno a scelta tra grande elettrodomestico, piccolo elettrodomestico o televisore, con una spesa che deve essere rispettivamente superiore a 399, 59 e 499 euro, per aver poi la possibilità di aggiungere un secondo modello, il cui prezzo debba variare di almeno 5 euro dal precedente, ricevendo una riduzione del 50% sul valore del meno caro.

Prestate attenzione, lo sconto di cui vi abbiamo parlato è immediato, viene applicato direttamente sullo scontrino, non consistendo in un rimborso o in buoni sconto.