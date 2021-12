La casa automobilistica Kia ha finalmente annunciato in veste ufficiale per il mercato italiano la nuova generazione della sua Kia Sportage. Quest’ultima, in particolare, è già preordinabile, anche se sarà effettivamente disponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo 15 gennaio 2022.

Kia Sportage si rinnova ulteriormente arrivando alla sua quinta generazione. Nello specifico, la nuova vettura dell’azienda sarà disponibile in ben quattro allestimenti denominati Business, Style, GT-Line e GT-Line Plus.

Il primo di questi, ovvero Business, dispone già di un’ottima dotazione, tra cui spicca la presenza di Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 12.3 pollici, dei cerchi in lega da 17 pollici, dei sensori di parcheggio e di diversi sistemi di assistenza alla guida (Intelligent Speed Limit Assist, Lane Following Assist, Lane Keeping Assist).

L’allestimento Style è anch’esso ben fornito. Troviamo ad esempio I cerchi in lega da 18 pollici, il Cruise Control adattivo Stop&Go e il sistema Supervision Cluster full digital da 12,3 pollici. Gli ultimi due allestimenti, GT-Line e GT-Line Plus, infine, vantano la presenza di una zona per ricaricare lo smartphone in maniera wireless, i fari anteriori Full LED, il sistema audio premium firmato Harman Kardon.

Dal punto di vista prestazionale, la nuova vettura targata Kia sarà disponibile in numerose versioni elettrificate. Tra queste, ci saranno ad esempio una versione Full Hybrid con una potenza di ben 230 CV, una versione con motore diesel Myld Hybrid da 136 CV e una versione con motore a benzina da 150 CV. I prezzi partono invece da 29.950 euro.