La casa automobilistica Kia aveva presentato ufficialmente lo scorso mese di Giugno la nuova generazione del suo SUV. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, la nuova Kia Sportage è stata svelata in veste ufficiale anche nella sua versione europea denominata European Sportage, la quale sarà distribuita anche con tecnologia ibrida Plug-in.

Kia ufficializza il nuovo SUV Kia Sportage anche per il mercato europeo

Come già accennato, il noto marchio automobilistico ha da poco svelato ufficialmente anche per il mercato europeo la nuova generazione del suo SUV e che si mostrerà dal vivo a breve durante il Salone di Monaco 2021. Dal punto di vista dimensionale, la versione europea sembra essere più compatta della versione annunciata qualche mese fa. Le dimensioni, infatti, sono pari a 4.515 mm di lunghezza, 1.865 mm di larghezza e 1.645 mm di altezza, con un passo di 2.680 mm.

Il SUV risulta quindi più corto rispetto al precedente di circa 14 cm. Il design e l’estetica rimangono invece pressoché invariate, con la ormai classica calandra a nido d’ape denominata dall’azienda Digital Tiger Face, la griglia nera denominata Tiger Nose e i fari LED DRL, mentre i cerchi in lega sono disponibili in varie misure rispettivamente da 17, 18 e 19 pollici.

Come già anticipato, poi, la nuova Kia European Sportage sarà distribuita per il mercato europeo anche in versioni con tecnologia ibrida Plug-in. Nello specifico, ci sarà una versione full hybrid HEV con un motore TGD-I con una potenza da 180 CV abbinato ad un motore elettrico da 44,2 kw. Ci sarà poi la versione Plug-in PHEV con lo stesso motore principale accompagnato però da un motore elettrico da 66.9 kw.