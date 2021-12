Gli sconti che Carrefour ha deciso di attivare in occasione del Natale 2021, sono assolutamente interessanti, e possono invogliare gli utenti ad acquistare nuovi prodotti, riuscendo nel contempo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Il volantino che tutti stavano aspettando, propone un buonissimo quantitativo di offerte e di sconti speciali, assolutamente in grado di spingere all’acquisto di top di gamma di telefonia mobile. L’accessibilità della campagna, ad ogni modo, è da considerarsi limitata ai soli punti vendita fisici in Italia, non sarà possibile goderne tramite il sito ufficiale.

Carrefour: ecco quali sono le migliori offerte

Carrefour ha recentemente lanciato offerte coi fiocchi, infatti tutti gli utenti si ritrovano a poter pensare di acquistare nuovi smartphone dai prezzi contenuti, per un massimo di 219 euro, godendo nel contempo di discrete prestazioni generali.

I modelli coinvolti nella campagna promozionale non sono particolarmente performanti, però per coloro che sono disposti a scendere a compromessi, potrebbero rappresentare una buonissima alternativa. In particolare parliamo di Galaxy A03s a 139 euro, Galaxy A12 a soli 179 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 219 euro, Alcatel 1SE Lite a 89 euro e Realme C21Y a soli 109 euro.

A questi, se interessati, si aggiunge anche l’Apple iPhone X, con 64GB di memoria interna, in vendita a soli 369 euro. Il prodotto in questione è un ricondizionato certificato, non nuovo ma riparato.

Ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino carrefour è rimandata direttamente al seguente link, nel quale potrete trovare tutte le offerte che l’azienda ha deciso di attivare per voi.