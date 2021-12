Gli sconti che MediaWorld ha deciso di raccogliere all’interno dell’ultimo volantino sono veramente pazzeschi, tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale decisamente degna di nota, ricca di occasioni e di prezzi alla portata di tutti.

Per avere la certezza di spendere il minimo indispensabile, gli utenti possono decidere indistintamente se recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. Questi, ad ogni modo, prevede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, sarà sempre necessario aggiungere un piccolo contributo per richiedere la spedizione a casa.

Mediaworld: le occasioni con le migliori offerte

Il risparmio da MediaWorld è cosa certa per milioni di utenti sul territorio italiano, grazie al lungo elenco di sconti che l’azienda ha messo a disposizione sia in negozio che online sul sito. Fino al 24 dicembre sarà possibile spaziare dai più economici Oppo A74, Oppo A94, Realme GT Master Edition, Huawei nova 9 o anche Xiaomi Redmi 9T, con prezzi che oscillano da un minimo di 139 fino ad un massimo di 449 euro, per finire con i top di gamma più in voga del momento.

Questi toccano tutti i principali prodotti della lineup del 2021, con un focus importante sui membri della famiglia Samsung, quali sono Galaxy S21+ in vendita a 749 euro, Galaxy S21 Ultra 5G a 969 euro, oppure anche il più costoso Galaxy Z Fold3 a 1399 euro. I dettagli della campagna promozionale sono raccolti qui.