Si dice che Samsung stia lavorando sul Galaxy Tab A8 10.5, un nuovo tablet di fascia media. I render e le specifiche del tablet sono stati appena pubblicati in un report. Ora, un nuovo rapporto di Winfuture.de ha rivelato le specifiche e i rendering ufficiali del Galaxy Tab A8 10.5. Secondo i nuovi leak, il lancio ufficiale del tablet potrebbe non essere lontano.

Il Galaxy Tab A8 10.5 è dotato di uno schermo LCD da 10,50 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e un rapporto di aspetto 16:10. Il device sarà equipaggiato con il chipset Unisoc T618 e 3 GB o 4 GB di RAM.

Galaxy Tab A8 10.5 potrebbe arrivare a gennaio 2022

Il Tab A8 10.5 dovrebbe avere 32 GB, 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione. Lo spazio di archiviazione aggiuntivo sarà disponibile tramite uno slot per schede microSD. Sarà inclusa una batteria da 7.040 mAh ed una configurazione a quattro altoparlanti. Sulla parte anteriore, il Galaxy Tab A8 10.5 avrà una fotocamera da 5 megapixel, mentre sulla pannello posteriore ci sarà una fotocamera da 8 megapixel senza flash. Molto probabilmente verrà eseguito sul sistema operativo Android 11.

È probabile che il Galaxy Tab A8 10.5 sia disponibile in una varietà di configurazioni, incluso il supporto LTE. Sicuramente costerà almeno 230 euro e sarà disponibile in una varietà di tonalità, tra cui argento, grigio e rosa / rosa. Secondo informazioni non confermate ottenute da un rivenditore, il Tab A8 10.5 sarà pronto per l’acquisto nella seconda metà di gennaio 2022. Al momento, però, la società non ha ancora rilasciato nessuna informazione ufficiale in merito e dovremo attendere un annuncio.